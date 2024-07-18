Bakan Yerlikaya'dan 'Siberağ' operasyonları açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilişim suçlarına yönelik 13 ilde düzenlenen “Siberağ-1” operasyonları ile hesaplarında 3 milyar 600 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.