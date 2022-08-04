Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Vali Yerlikaya açıkladı "Yaralı veya can kaybımız yok" | Video
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İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürmek için kısa sürede müdahalede bulundu.Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangında can kaybının olmadığını açıkladı.