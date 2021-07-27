Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı! | Video 27.07.2021 | 21:23
00:15
01:15
00:09
07:37
00:22
Adana'da ikinci orman yangını | Video 27.07.2021 | 16:20
00:26
SON DAKİKA: Aydın Didim'de Liseli Yağmur Tayhan cinayetinde flaş gözaltı! 27.07.2021 | 16:10
02:00
İstanbul Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı 27.07.2021 | 15:27
01:48
Dolandırıcılar bu kez doktorları hedef aldı | Video 27.07.2021 | 16:03
01:28
İzmir’de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı | Video 27.07.2021 | 16:03
03:08
Bulgar polisinin, gurbetçi aileye zorbalığı kamerada | Video 27.07.2021 | 15:51
00:28
Amasya’da sel bir evi böyle yıktı | Video 27.07.2021 | 14:55
03:32
01:05
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı! İşte ilk görüntüler | Video 27.07.2021 | 14:43
01:43
03:51
Tinerciler evi ateşe verdi, mahallede faciadan dönüldü | Video 27.07.2021 | 14:11
05:31
Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı | Video 27.07.2021 | 13:04
05:39
00:23
SON DAKİKA: İzmir Karaburun'da 4.2'lik deprem! 27.07.2021 | 13:26
02:22
Kaçan sürücü polis memurunu aracın kaputunda böyle sürükledi | Video 27.07.2021 | 13:04
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyada birçok sanatçı yer aldı. Aşı kampanyasına bu kez de Beyazıt Öztürk dahil oldu. Beyazıt Öztürk, 'bilime ve aşıya güvenin' ifadelerini kullandı. İşte aşı kampanyasından görüntüler...