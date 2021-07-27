Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı! | Video

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyada birçok sanatçı yer aldı. Aşı kampanyasına bu kez de Beyazıt Öztürk dahil oldu. Beyazıt Öztürk, 'bilime ve aşıya güvenin' ifadelerini kullandı. İşte aşı kampanyasından görüntüler...