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Bodrum'da orman yangına 18 saat sonra kontrol altına alındı | Video

Bodrum'da orman yangına 18 saat sonra kontrol altına alındı | Video

10.07.2024 | 08:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın 18 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Hava araçları sarp arazide soğutma çalışmasına başlatıldı. Yangının bilançosu havandan görüntülendi. Orman yangınında 100 hektarlık alan küle döndü.

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Bodrum'un Pınarlbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alan, dün saat 14.15 sıralarında alevlere teslim oldu. Çıkış nedeninin belirlenemediği yangına 8 uçak, 10 helikopter, 2 jandarma, 2 Kara kuvvetlerine ait helikopter, 120 arazöz, 50 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Etrim Köyü Sevda Tepesi'ne doğru ilerleyen alevlere hava araçları yüzlerce sorti yaparak alevlerin ilerlememesi için mücadele etti. Karadan ise orman işçileri, itfaiye ekipleri, sarp arazide metrelerce hortumu kilometrelerce mesefa boyunca yangın bölgesine taşıyarak alevlerle mücadele etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

ORMAN SİYAH ÖRTÜYE BÜRÜNDÜ
Yangın 18'inci saate söndürülürken, havanın aydınlanmasıyla helikopterler ve uçaklar soğutma çalışması başlattı. Soğutma çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak sabah erken saatlerde başladı. Yanan alanlar havadan görüntülenirken, kara ekiplerinin de ormanın iç noktalarında soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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