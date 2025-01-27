Bursa'da taşlar, sopalar havada uçuştu... 2 aile arasında çıkan kavga kamerada
Bursa'da 2 aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Taşların havada uçtuğu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Konar göçer vatandaşlardan oluşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Taşların ve sopaların havada uçtuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Bölge sakinleri Roman vatandaşların sürekli huzursuzluk çıkardığını dile getirirken, zabıta ve polisten yardım istediler.
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