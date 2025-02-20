Bursa'da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi | Video

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı otomobil sanayi sitesindeki Shell firmasına ait yağ deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın dron ile böyle görüntülendi.