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Cihangir'de yankesicilik anı kamerada | Video

Cihangir'de yankesicilik anı kamerada | Video

14.01.2024 | 10:43

Cihangir’de sevgilisiyle eğlenen genç kadını gözüne kestiren yankesici, çiftin yanında alkol alırken kaşla göz arasında kadının cep telefonunu çaldı. Bir başkasının telefonunu da aynı yöntemle çalan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı kameralara yansırken, şahıs tutuklandı.

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Olay, önceki hafta Pazar günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sevgilisiyle birlikte eğlenen Melis M.'nin yanına bir şahıs geldi. Elindeki şişeden alkol alan şahıs bir süre çiftin hareketlerini takip etti. Çiftin birbirleriyle ilgilendiğini gören şahıs, fırsatını bulduğunu kaşla göz arasında genç kadının cep telefonunu çaldı. Şahıs ardından alkol almaya devam ederek hızla uzaklaştı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI
Olayın ardından telefonunun olmadığını fark eden genç kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışmalar sürdüğü esnada olaydan 1 hafta sonra aynı şahıs, bu kez de Mehmet Emre B.'nin telefonunu aynı yöntemle çaldı. Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın yaşandığı sokağa geldi. Çevrede araştırma yapan polis, bir şahsın kendilerini görünce tedirginlik hareketler sergilemesinden şüphelendi.

POLİS ARAMA YAPACAĞI SIRADA TELEFONU ATTI
Polis kaçmaya çalışan şahsı durdurarak üst aramasını yaptığı esnada şahıs üstündeki telefonu motosikletin altına attı. Bunu fark eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, telefonu alarak inceleyince Mehmet Emre B.'nin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yankesici şahıs gözaltına alındı. Polisin yaptığı kamera görüntüsü incelemesinde aynı şahsın Melis M.'nin telefonunu çalan şahıs olduğunu belirledi.

YANKESİCİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Ahmet S. (50) emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahsın 12 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ahmet S., çıkartıldığı mahkemece "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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