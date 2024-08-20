Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri! 20.08.2024 | 09:40 Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye sonrası ilk görüntüleri... Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Mahkeme Polat hakkında 'Yurtdışına çıkış yasağı' da koydu. Dilan Polat'ın işlemlerin ardından cezaevinden çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanıjk hakkında Anadoluı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 9 Ağustos tarihli incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Bu karar üzerine Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.Talebi değerlendiren mahkeme, Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Mahkeme, tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleriyle de sağlanabilecek olmasını dikkate alarak Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Polat hakkında "Yurtdışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmetti. Ardından mahkemenin kararı Polat'ın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Dilan Polat, işlemlerin ardından cezaevinden tahliye edildi.