Diyarbakır’da 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi | Video
Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 milyon 836 bin kök kenevir, skunk bitkisi ile 627 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devam eden operasyonlar kapsamında 6 milyon 48 bin kök kenevir bitkisi, 788 bin kök skunk bitkisi ve 627 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek kenevir ve skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 7 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna sevk edilmiştir."
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