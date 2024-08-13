Video Yaşam Diyarbakır’da 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi | Video
Diyarbakır’da 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi | Video

Diyarbakır’da 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi | Video

13.08.2024 | 10:59

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 milyon 836 bin kök kenevir, skunk bitkisi ile 627 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ve Kulp İlçesinde icrasına başlanılan" narko-terör" operasyonlarının başarıyla devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devam eden operasyonlar kapsamında 6 milyon 48 bin kök kenevir bitkisi, 788 bin kök skunk bitkisi ve 627 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek kenevir ve skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 7 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna sevk edilmiştir."
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