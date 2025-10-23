Drift yaparken kameralara yakalanan araç trafikten men edildi | Video 23.10.2025 | 13:13 Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda drift yapan aracı tespit etti. Sürücüye hem idari hem de adli işlem uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda drift yapan araç ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Belgesiz araç kullandığı belirlenen sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.