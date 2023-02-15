Düzce Belediyesi'nin ürettiği seyyar tuvalet ve duş kabinleri depremzedelere gönderildi | Video 15.02.2023 | 15:44 Düzce Belediyesi tarafından üretilen seyyar tuvalet ve duş kabinleri, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçelerine gönderilmek üzere yola çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine yardımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, onlarca tır yardım malzemesi göndermişti. Büyük bir ihtiyaç olan seyyar tuvalet ve duş kabinleri de Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde imal edilmesinin ardından, Afşin ve Elbistan'a doğru yolu çıktı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Depremin olduğu ilk günden bugüne kadar 40 tırdan fazla malzeme gönderildi. Biz tabii açığa malzeme göndermiyoruz. Direkt muhatabımız olduğu yerlere malzemeler gönderdik. Elbistan ve Afşin bölgelerine yardım malzemeleri gönderdik. Önceki dönem Düzce Valimiz Zülkif Dağlı orada görevli. Onunla koordineli bir şekilde malzeme gönderiyoruz. Malzemeleri buradan göndermek kadar oraya ulaşması da önemli. Afşin Belediye Başkanı bizden soba, odun ve temizlik hijyen malzemesi istedi. Biz de onları gönderdik. Bugün tekrar Afşin'e 5 tuvalet ve soba gönderiyoruz" dedi.