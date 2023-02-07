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Ekipler enkaz altındaki 3 yaşındaki Meryem'i böyle kurtardı | Video

Ekipler enkaz altındaki 3 yaşındaki Meryem'i böyle kurtardı | Video

07.02.2023 | 13:20

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki Meryem ile babası kurtarıldı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle Malatya'ya AFAD koordinesinde bir çok ekip sevk edildi. Ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı. Sanayi sitesi civarında çöken bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında önce çöken binada mahsur kalan 3 yaşındaki Meryem daha sonra ise babası Fatih kurtarıldı.

Kurtarılan baba ve kızı sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

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