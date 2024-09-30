Eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenince silahına sarıldı | Video
Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi dehşet saçtı. Silahlı şahıs, takip ettiği çifte araçtan indikleri sırada ateş açtı. Saldırıda kız bacağından vurulurken, saldırganın ikiliye doğrulttuğu anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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