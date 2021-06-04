Esra Erol canlı yayın izle: 4 Haziran 2021 Cuma atv izle: Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu
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atv Esra Erol'da 4 Haziran 2021 Cuma canlı yayınında; 27 yıllık kocasını genç aşkı için terk eden Ayten Teyze'nin feryadı yürekleri dağladı! 60 yaşındaki Ayten Teyze evden kaçan genç aşkı Mustafa Korkmaz'a gözyaşları içinde böyle yalvardı...
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Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu! 27 yıllık kocasını terk eden...