Esra Erol canlı yayın izle: 4 Haziran 2021 Cuma atv izle: Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu

atv Esra Erol'da 4 Haziran 2021 Cuma canlı yayınında; 27 yıllık kocasını genç aşkı için terk eden Ayten Teyze'nin feryadı yürekleri dağladı! 60 yaşındaki Ayten Teyze evden kaçan genç aşkı Mustafa Korkmaz'a gözyaşları içinde böyle yalvardı...

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