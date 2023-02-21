Video Yaşam Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video

Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video

21.02.2023 | 12:33

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Binanın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video 02:48
Hatay'da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video 21.02.2023 | 13:58
Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video 01:20
Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video 21.02.2023 | 13:58
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, binaların çöktüğü anlar kamerada | Video 00:59
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, binaların çöktüğü anlar kamerada | Video 21.02.2023 | 13:18
Fatih’te metruk binanın çökme anı kamerada | Video 01:21
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video 21.02.2023 | 12:33
Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 01:07
Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 21.02.2023 | 09:39
Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı | Video 03:17
Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı | Video 21.02.2023 | 09:38
D-100’de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video 01:35
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video 21.02.2023 | 10:14
Afşin’de depremde 155 kişi öldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor | Video 06:17
Afşin'de depremde 155 kişi öldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor | Video 21.02.2023 | 09:38
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine böyle düştü | Video 02:34
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine böyle düştü | Video 21.02.2023 | 09:08
Hatay’daki depremlerde yıkılan binalar Bayraktar TB-2 İHA ile havadan görüntülendi | Video 02:56
Hatay'daki depremlerde yıkılan binalar Bayraktar TB-2 İHA ile havadan görüntülendi | Video 21.02.2023 | 08:52
Hatay’da 6.4’lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 03:45
Hatay'da 6.4'lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 21.02.2023 | 08:39
İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada | Video 00:48
İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada | Video 21.02.2023 | 08:38
Hatay’da yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi | Video 04:20
Hatay'da yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video 21.02.2023 | 08:39
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi | Video 02:28
Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi | Video 21.02.2023 | 08:38
Van semalarında mercek bulutu görüldü | Video 01:40
Van semalarında mercek bulutu görüldü | Video 21.02.2023 | 00:28
Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı | Video 01:37
Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı | Video 20.02.2023 | 23:00
Deprem anını gözyaşları ile anlattı | Video 01:22
Deprem anını gözyaşları ile anlattı | Video 20.02.2023 | 22:23
Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri Piyanist filmini andırdı | Video 01:10
Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri "Piyanist" filmini andırdı | Video 20.02.2023 | 16:04
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 04:12
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 20.02.2023 | 16:05
Terapi köpekleri işbaşında | Video 03:49
Terapi köpekleri işbaşında | Video 20.02.2023 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA