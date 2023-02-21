Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video
Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Binanın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.
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