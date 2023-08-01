Gökkuşağına yıldırım çarptı, o anlar kayıt altına alındı | Video
ABD’nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.
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