Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video
Aksaray'da Veteranlar Ligi müsabakasında hakemin kırmızı kart gösterdiği futbolcu hakemi yumruklayarak darp etti. Kafasından yaralanan hakem ambulansla hastaneye kaldırıldı.
