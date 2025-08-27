Video Yaşam Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video
Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video

Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video

27.08.2025 | 08:53

Aksaray'da Veteranlar Ligi müsabakasında hakemin kırmızı kart gösterdiği futbolcu hakemi yumruklayarak darp etti. Kafasından yaralanan hakem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Aksaray Dağılgan Spor Kompleksinde bulunan futbol sahasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Veteranlar Liginde karşı karşıya gelen Hasan Dağı Veteranlar ve Kırımlı Veteranlar müsabakasında Hasan Dağı Veteranlar 5-0 galibiyetle maçı sürdürürken, karşılaşmanın son dakikalarında Kırımlı Veteranlar takımının oyuncusu Kenan Kestek bir gol attı. Golün ardından hakem Ümit Sağlam ofsayt gerekçesi ile golü iptal ederken buna sinirlenen futbolcu Kenan Kestek hakeme sert itirazlarda bulundu. Ardından hakem futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Maç bitiminde ise soyunma odasına giderken hakemi bekleyen futbolcu Kenan Kestek hakeme yumrukla saldırdı. Kafasından aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hakem diğer futbolcular tarafından uzaklaştırılırken seyirciler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hakem polis kontrolünde soyunma odasından çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralı hakeme ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, müdahalesinin ardından hakem ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri ise hakemin şikayetçi olması üzerine futbolcuyu gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cavit Kılıç Veteranlar Ligini iptal ettiğini açıkladı.
