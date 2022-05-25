Hande Erçel, yüzü olduğu markanın davetinde dans etti! Hande Erçel’in dansı akıllara Serenay Sarıkaya’yı getirdi! | Video
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‘Sen Çal Kapımı’ dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile ilişkisini sonlandırdı. Bu aşkı sonlandıran Hande Erçel, gönlünü meslektaşı Kaan Yıldırım’a kaptırdı. İngiltere’de tatil yaparken fotoğrafları çıkan ünlü çift, artık ilişkilerini gizlemiyor. Kaan Yıldırım’la aşkı ortaya çıktıktan sonra ortalarda görünmeye ünlü oyuncu, bugün yüzü olduğu markanın lansman gecesinde görüldü. Geceye Hande Erçel’in dansı damga vurdu. Ünlü oyuncunun dansı geçen hafta yine bir markanın elçisi olan ve burada dans eden Serenay Sarıkaya’nın dansına benzetildi. İşte ayrıntılar!