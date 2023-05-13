Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
Muğla’nın Milas ilçesinde sokakta bulunan kadın cesedinin faili olduğu değerlendirilen E.D Milas adliyesine sevk edildi.
Olay yerinde ve çevrede çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını tarayan ekipler, şüphelinin İzmir ilinde yaşadığını tespit etti. Kamyon şoförü olduğu tespit edilen şüpheli E.D.'nin yakalanması için İzmir'e giden ekipler, şüpheli E.D.'nin aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirdiği esnada gözaltına aldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli E.D.'nin tamamlanan işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şüpheliye yönelik saldırı olayına karşı çelik yelek önlemi alındı.
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