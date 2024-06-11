Video Yaşam İçinde hasta olduğuna inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler | Video
İçinde hasta olduğuna inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler | Video

İçinde hasta olduğuna inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler | Video

11.06.2024 | 09:53

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Olimpos’taki ünlü ağaç evler kül oldu | Video 05:35
Olimpos'taki ünlü ağaç evler kül oldu | Video 11.06.2024 | 10:23
Erzincan’da Huzur Erzincan 24 uygulaması gerçekleştirildi | Video 01:04
Erzincan’da "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi | Video 11.06.2024 | 10:33
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 02:07
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 11.06.2024 | 10:28
Uyuşturucunun şifresi: Kübra var mı? Ice var mı? | Video 00:39
Uyuşturucunun şifresi: "Kübra var mı? Ice var mı?" | Video 11.06.2024 | 10:23
Hırsızlık şüphelisinin evinden 1 milyon liralık çalıntı malzeme çıktı | Video 00:41
Hırsızlık şüphelisinin evinden 1 milyon liralık çalıntı malzeme çıktı | Video 11.06.2024 | 10:18
İçinde hasta olduğuna inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler | Video 00:23
İçinde hasta olduğuna inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler | Video 11.06.2024 | 09:53
Ankara’da 6 buçuk milyonu aşkın dolu makaron ele geçirildi | Video 00:40
Ankara’da 6 buçuk milyonu aşkın dolu makaron ele geçirildi | Video 11.06.2024 | 09:19
Konya’da genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu | Video 01:09
Konya'da genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu | Video 11.06.2024 | 08:46
Vites topuzu altında uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 2 tutuklama | Video 02:04
Vites topuzu altında uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 2 tutuklama | Video 11.06.2024 | 09:08
Adana’da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video 01:36
Adana'da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video 11.06.2024 | 08:48
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video 08:22
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video 11.06.2024 | 08:43
Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video 04:26
Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video 11.06.2024 | 08:46
SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı | Video 01:15
SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı | Video 11.06.2024 | 08:48
Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video 00:18
Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video 11.06.2024 | 08:44
Tokat’ta orman yangını: Ekipler seferber oldu | Video 02:50
Tokat’ta orman yangını: Ekipler seferber oldu | Video 10.06.2024 | 16:38
Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 00:54
Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 10.06.2024 | 16:36
İstanbul’da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video 02:52
İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video 10.06.2024 | 16:09
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu | Video 01:43
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu | Video 10.06.2024 | 15:32
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:32
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 15:48
Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:01
Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10.06.2024 | 14:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA