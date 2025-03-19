Video Yaşam Isparta merkezli 'Change' operasyonu: 14 milyonluk vurgun ortaya çıktı | Video
Isparta merkezli 'Change' operasyonu: 14 milyonluk vurgun ortaya çıktı | Video

Isparta merkezli 'Change' operasyonu: 14 milyonluk vurgun ortaya çıktı | Video

19.03.2025 | 13:37

Isparta merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, deprem bölgesinde enkaz altında kalanların da bulunduğu 30 hasarlı aracın şasi numaraları ve mekanik aksamları değiştirilerek sahte evraklarla satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle 14 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Change işlemi yapılan 30 araca el konuldu.

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Isparta merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, deprem bölgesinde enkaz altında kalanların da arasında bulunduğu 30 hasarlı aracı yasa dışı yöntemlerle değiştirerek satan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı.

14 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerde change işlemi yapılan araçlarla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, 30 aracın mekanik aksamlarının değiştirildiği, şasi numaralarının kimyasal sıvılarla değiştirilerek sahte ruhsat belgeleri düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle oto galeri üzerinden araçları üçüncü kişilere satarak 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 10 GÖZALTI
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Isparta merkezli Elazığ, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Muğla, Şırnak ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, sahte evraklar ve çeşitli dokümanlara el konuldu.

2 TUTUKLAMA, 30 ARACA EL KONULDU
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 2 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı. Change işlemi uygulandığı belirlenen 30 araca ise el konuldu.
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