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İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

14.04.2025 | 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Başakşehir’de 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.
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