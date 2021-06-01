Video Yaşam İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim
01.06.2021 | 12:00

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da trafik ekipleri Basın Ekspres Yolu'nda çakar denetimleri yaptı. Denetimlerle trafikte yetkisi olmadığı halde aracına çakar taktıranlara ceza yazıldı.

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İstanbul'da trafikte tepe lambası ve çakar kullananlara yönelik olarak harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri şehrin birçok noktasında denetim yaptı. Yetkisiz çakar kullananlara cezai işlem uygulandı. Denetim noktalarından biri de Basın Ekspres yolu oldu. Sabah saatlerinde başlayan denetimde trafik polisleri yetkisiz çakar kullananları tespit etmek için tepe lambası açık olan araçları tek tek durdurdu. Ekipler sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Kuralı ihlal eden sürücülere bin 339 TL ceza yazıldı. Sürücü başkasına ait çakarlı aracı kullanması durumunda da hem sürücüye hem de araç sahibine bin 339 TL ceza yazıldı.

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