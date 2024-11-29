İstanbul'da kan vermek istemeyen adam doktora saldırdı!
İstanbul Güngören'de ehliyet için rapor almaya çalışan şahıs, kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyleyen aile hekimine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
İstanbul'da kan vermek istemeyen adam doktora saldırdı! 29.11.2024 | 08:51
00:51
Kayseri'de kardan adamı ceset sanan kadın ortalığı birbirine kattı 29.11.2024 | 08:38
04:28
Erzincan'da buz tutan şelale böyle görüntülendi 29.11.2024 | 08:20
02:19
Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde 40 ağaç kesildi | Video 28.11.2024 | 15:52
00:29
Antalya’da ‘change’ lüks araç operasyon 28.11.2024 | 15:39
01:47
00:12
01:45
Esenyurt’ta freni boşalan kamyonet 5 araca çarparak durabildi | Video 28.11.2024 | 14:00
09:47
Piyasada sahte dolar alarmı! Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 28.11.2024 | 13:21
00:54
4 kişinin kovaladığı şahsın bıçaklanarak öldürüldüğü anlar kamerada | Video 28.11.2024 | 12:35
00:41
02:47
Hiç evlenmemiş adama 'boşanma davası' şoku | Video 28.11.2024 | 12:34
08:10
Takıntılı şahıs, genç kızın hayatını kabusa çevirdi | Video 28.11.2024 | 12:34
05:44
Heimlich manevrası öğretmenin hayatını kurtardı | Video 28.11.2024 | 12:34
01:41
Üst geçitten atlayıp intihar eden kadına otomobil çarptı | Video 28.11.2024 | 12:33
06:32
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler dava dosyasına eklendi | Video 28.11.2024 | 10:51
04:47
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 9'uncu gününde devam ediliyor | Video 28.11.2024 | 10:43
00:49
Kırmızı listedeki vaşaklar böyle görüntülendi | Video 28.11.2024 | 10:43
01:37
Mahallenin maskotu tilkinin kediyle oyunu kameralara yansıdı | Video 28.11.2024 | 10:43