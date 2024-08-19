İstanbul'da susturuculu silahla cinayet! Filistini iş adamını kim ödürdü?

İstanbul Kağıthane’de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile bir kişi, silahlı saldırıda bulundu. Susturucu takılmış silahın kullanıldığı saldırıda, Filistin uyruklu A.K. (30) hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K’.nin koruması E.K. ise yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.