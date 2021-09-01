İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde trafik yoğunluğu 51'lerde seyrediyor | Video
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İstanbul'da anaokulu ve ilköğretim 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim göreceği ilk günde trafik yoğunluğu yüzde 51'lerde seyrediyor.
Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenci ve velileri yollara düştü. E-5 Karayolu'ndan görüntülenen trafik yoğunluğu İBB cep uygulaması verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 53'lerde seyrediyor.