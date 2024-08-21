İzmir'de suç örgütüne şafak operasyonu: 16 gözaltı | Video
İzmir'de kasten öldürmeye teşebbüs ve cinayet eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen, liderliğini yurt dışında yaşayan A.Ü.'nün yaptığı suç örgütü, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla çökertildi. 10 ayrı adrese gerçekleştirilen baskında 16 şüpheli gözaltına alındı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇARKEN YAKALANDI
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 14 kartuş, 23 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Öte yandan Polis ekipleri tarafından operasyonda yakalanan cinayet şüphelisi S.S nin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılırken yine İzmir'de daha önce örgüt liderlerinin talimatı ile bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına karışan D.D. isimli şüpheli de kıskıvrak yakalandı.
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