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İzmir'de suç örgütüne şafak operasyonu: 16 gözaltı | Video

İzmir'de suç örgütüne şafak operasyonu: 16 gözaltı | Video

21.08.2024 | 14:15

İzmir'de kasten öldürmeye teşebbüs ve cinayet eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen, liderliğini yurt dışında yaşayan A.Ü.'nün yaptığı suç örgütü, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla çökertildi. 10 ayrı adrese gerçekleştirilen baskında 16 şüpheli gözaltına alındı. ​

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kasten öldürmeye teşebbüs ve cinayet eylemleri gerçekleştiren ve liderliğini yurt dışında yaşayan A.Ü.'nün yürüttüğü suç örgütünü takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bu sabah saat 05.30 sıralarında, belirlenen 18 şüpheliyi yakalamak için 10 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Eylemlere karıştıkları tespit edilen ve yapılan ilk operasyonda tutuklanan 5 şüpheli dahil olmak üzere 18 şüpheli şahsa yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 11 şüpheli yakalandı; toplamda 16 kişi gözaltına alındı. Biri örgüt lideri A.Ü. olmak üzere yurt dışında yaşayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇARKEN YAKALANDI
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 14 kartuş, 23 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Öte yandan Polis ekipleri tarafından operasyonda yakalanan cinayet şüphelisi S.S nin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılırken yine İzmir'de daha önce örgüt liderlerinin talimatı ile bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına karışan D.D. isimli şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

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