Video Yaşam Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video
Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video

Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video

12.08.2022 | 10:20

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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada viral olmuş bir paylaşımı sayfasına taşıdı. Bieber, Instagram hesabından, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halayını paylaştı. Halay müziği yerine rap müzik duyulan video, ünlü şarkıcının 253 milyon takipçisine ulaştı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik (70), Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" diye konuştu…

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Bölgeye has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik'in görüntüleri, 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı. 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan ismi oldu.

Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı. 1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı.

Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki ünlü şarkıcının, görüntülerini paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik, 20 yaşından beri halay çektiğini söyledi.

Çelik, "Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde artıyor. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara vermiştim.

Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var.

Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum. Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum" dedi.

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