Video Yaşam Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: “İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la çay içeceğiz” | Video
Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: “İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la çay içeceğiz” | Video

Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: “İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la çay içeceğiz” | Video

13.08.2022 | 09:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Justin Bieber’ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: “İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la çay içeceğiz” | Video 02:16
Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: “İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la çay içeceğiz” | Video 13.08.2022 | 09:50
Bağcılar’da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video 03:02
Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video 13.08.2022 | 09:46
Kadıköy’de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı | Video 02:07
Kadıköy’de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı | Video 13.08.2022 | 09:29
İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video 01:23
İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video 13.08.2022 | 09:08
Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video 00:56
Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video 13.08.2022 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 02:24
Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 12.08.2022 | 22:39
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 03:31
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 12.08.2022 | 22:34
Son Dakika: Antalya’da banka müdürü, şubede rehin alındı | Video 01:05
Son Dakika: Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı | Video 12.08.2022 | 16:10
Nusaybin’de sulama kanalına düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 00:55
Nusaybin’de sulama kanalına düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.08.2022 | 15:30
Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi | Video 00:38
Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi | Video 12.08.2022 | 15:37
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 00:12
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 12.08.2022 | 15:06
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 01:26
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 12.08.2022 | 14:41
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 00:31
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 12.08.2022 | 14:51
İstanbul’da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:06
İstanbul'da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2022 | 14:50
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 01:07
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 12.08.2022 | 14:39
Müze çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora’yı böyle ele geçirdiler! | Video 00:50
"Müze" çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora'yı böyle ele geçirdiler! | Video 12.08.2022 | 14:27
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 01:02
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 12.08.2022 | 14:27
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 00:52
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 12.08.2022 | 12:43
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 02:05
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 12.08.2022 | 12:40
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy’de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 02:53
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 12.08.2022 | 14:06

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür ederken, halay başı için kendisine teklif yağdığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hakkari bölgesine has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik'in görüntüleri, 8 sene önce sosyal medyada yer almıştı. 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan isimlerden biri oldu.

Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.

KANADALI ŞARKICININ DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI
Biri engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Her yerden davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlerde yer almaya başlayan Çelik'in halay performansı ise dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer'in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.

"İNŞALLAH KISA ZAMANDA JUSTİN BİEBER'LA ÇAY İÇECEĞİZ"
2 yıldan fazladır düğünlere gitmediğini belirten Çelik, "İlk olarak ünlü sanatçı Junstin Bieber'a beni böyle bir video ile mutlu ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlardı. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde kat kat arttı. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara verdim. Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum, çok sevindim. Buradan Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum. İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la bir çay içeceğiz'' dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA