Video Yaşam Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın eşi Murat Hanlı'nın uyuşturucu ile yakalanma anı kamerada
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın eşi Murat Hanlı'nın uyuşturucu ile yakalanma anı kamerada

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın eşi Murat Hanlı'nın uyuşturucu ile yakalanma anı kamerada

09.10.2021 | 09:55

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Kadir Şeker’in kurtardığı Ayşe Dırla’nın eşi Murat Hanlı’nın uyuşturucu ile yakalanma anı kamerada 00:57
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Konya'da Kadir Şeker'in sevgilsiini bıçakla öldürerek kurtardığı Ayşe Dırla'nın eşi Murat hanlı'nın uyuştucu ile yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı.

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