Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada
UNESCO Doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde koparak yıkıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
