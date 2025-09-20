Video Yaşam Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada

Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada

20.09.2025 | 15:10

UNESCO Doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde koparak yıkıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim’de İstanbul’da! 00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31
Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 01:02
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 20.09.2025 | 11:25
Kağıthane’de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 04:28
Kağıthane'de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 20.09.2025 | 11:17
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 00:51
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 20.09.2025 | 11:00
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 02:49
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 20.09.2025 | 10:46
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 01:00
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 20.09.2025 | 09:53
Rize’de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 02:27
Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 20.09.2025 | 09:34
Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 00:51
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 20.09.2025 | 08:43
Bursa’da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 00:21
Bursa'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 20.09.2025 | 08:37
İstanbul Boğazı’nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 02:22
İstanbul Boğazı'nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 19.09.2025 | 21:53
Urla’da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 01:30
Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 19.09.2025 | 18:37
Gaziantep’te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4’ü çocuk 6 yaralı 01:12
Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı 19.09.2025 | 15:34
Ankara’da 11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesinden suç duyurusu! 06:38
Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesinden suç duyurusu! 19.09.2025 | 12:25
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 00:14
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 19.09.2025 | 11:00
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 00:25
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 19.09.2025 | 10:49
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi! 06:29
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi! 18.09.2025 | 22:27
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 18.09.2025 | 22:21
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 01:02
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 18.09.2025 | 16:16
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 00:29
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 18.09.2025 | 16:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY