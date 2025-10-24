Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
24.10.2025 | 09:34
Karaman’da polis ekiplerince durdurulan bir tırda piyasa değeri 71 milyon lira olan 142 bin 470 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
