Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi!

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Ümran Birkay isimli yarışmacı, 300 bin TL’lik soruyu açtırdı. Ancak yarışmacı son anda joker kullanıp soruya cevap vermek istemedi. İşte yarışmacının karar değiştirdiği o soru ve cevabı!