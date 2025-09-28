Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi!
ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Ümran Birkay isimli yarışmacı, 300 bin TL’lik soruyu açtırdı. Ancak yarışmacı son anda joker kullanıp soruya cevap vermek istemedi. İşte yarışmacının karar değiştirdiği o soru ve cevabı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:36
03:03
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 28.09.2025 | 14:59
06:46
06:10
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 28.09.2025 | 14:20
01:54
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 28.09.2025 | 14:19
04:54
Tekirdağ'da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 28.09.2025 | 14:19
06:31
03:07
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 28.09.2025 | 14:19
11:03
07:28
SON DAKİKA | Kütahya Simav'da 5,4'lük deprem! 28.09.2025 | 13:24
06:28
02:17
09:07
01:25
01:20
Bardak kolilerinden kilolarca uyuşturucu çıktı: 7 tutuklama | Video 28.09.2025 | 09:45
08:37
Antalya'da karayolunu savaş alanına çeviren feci kaza: 2 ölü | Video 28.09.2025 | 09:35
02:15
00:43
Kepsut'ta orman yangını başladı | Video 27.09.2025 | 16:31
05:54
Başkentte sürücülerin tartışmasında silah çekip havaya ateş açtı | Video 27.09.2025 | 16:18
01:01
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video 27.09.2025 | 15:49