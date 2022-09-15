Kripto Para vurguncularına operasyon! Beşiktaş’ın adıyla Bitcoin dolandırıcılığı yaptılar | Video

Beşiktaş’ın adını kullanarak ve ardına Coin uzantısı ekleyerek “Kripto Para” satışı yapan ve başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırarak mağdur eden dolandırıcılar yakalandı

Kripto Para (Bitcoin) dolandırıcıları bu defa da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef aldı. Beşiktaş'ın adını kullanarak ve ardına Coin uzantısı ekleyerek "Kripto Para" satışı yapan dolandırıcılar, başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırarak mağdur etti ve haksız kazanç sağladı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dışında "www.bjk-coin.com" adlı bir internet sitesi de açan dolandırıcılar, siteye yatırım yapan kişileri dolandırdı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü de kulüple ilgisi bulunamayan "Kripto Para Borsası" ile ilgili davacı ve şikayetçi oldu. Soruşturma açıldı. Detaylı bir inceleme başlatan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; açık kimlikleri tespit edilen dolandırıcılara operasyon düzenledi. Siteyi açtıkları saptanan E.A. ve K.G. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.