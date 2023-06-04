LGS sınavı başladı! LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? | Video

Liselere geçiş sistemi kapsamında bugün düzenlenen LGS sınavına binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi katılım sağlıyor. İyi bir lisede eğitim görme hayaliyle iki oturumluk sınava katılım sağlayacak adaylar sabahın ilk saatleriyle beraber "LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylar ilk oturumda 75 ikinci oturumda ise 80 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte detaylar.