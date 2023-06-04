LGS sınavı başladı! LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? | Video
Liselere geçiş sistemi kapsamında bugün düzenlenen LGS sınavına binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi katılım sağlıyor. İyi bir lisede eğitim görme hayaliyle iki oturumluk sınava katılım sağlayacak adaylar sabahın ilk saatleriyle beraber "LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylar ilk oturumda 75 ikinci oturumda ise 80 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte detaylar.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:33
LGS sınavı başladı! LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? | Video 04.06.2023 | 10:04
01:30
Beylikdüzü'nde komşuların bisiklet kavgasına biber gazlı müdahale | Video 04.06.2023 | 10:04
01:09
01:47
İstanbul’da küfür cinayeti! Annesine küfreden arkadaşını öldürdü | Video 04.06.2023 | 10:04
03:39
Kamyonu yutan yol, 4 gün sonra yeniden çöktü | Video 04.06.2023 | 08:34
01:11
02:42
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video 03.06.2023 | 23:10
30:28
00:54
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü... | Video 03.06.2023 | 16:06
02:25
00:26
01:04
Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video 03.06.2023 | 12:37
02:21
01:22
13 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.06.2023 | 11:36
03:09
02:20
Hatay’da 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 03.06.2023 | 11:24
01:01
Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:57
01:36
Şarjda ısınıp patlayan telefon evi savaş alanına çevirdi! | Video 03.06.2023 | 10:55
00:21
02:13
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:19