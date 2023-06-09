Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kazada, otomobil sürücülerinden Sultan Gül ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Feyza Şule Gül, Ayşe Uysal, Nihal Uysal, Sinem Sarıkaya, Asker Aydın, Murat Aydın ve Muhammet Deniz yaralandı. Yarılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan değişik hastanelere kaldırıldı.
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