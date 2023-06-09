Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 09.06.2023 | 11:16 Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sarılar istikametine gitmekte olan Rodvan Deniz'in kullandığı otomobille Sarılar istikametinden gelip Çamlık istikametine gitmekte olan Sultan Gül'ün kullandığı otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştı.Kazada, otomobil sürücülerinden Sultan Gül ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Feyza Şule Gül, Ayşe Uysal, Nihal Uysal, Sinem Sarıkaya, Asker Aydın, Murat Aydın ve Muhammet Deniz yaralandı. Yarılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan değişik hastanelere kaldırıldı.