Video Yaşam Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video
Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video

Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video

09.06.2023 | 11:16

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza; Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sarılar istikametine gitmekte olan Rodvan Deniz'in kullandığı otomobille Sarılar istikametinden gelip Çamlık istikametine gitmekte olan Sultan Gül'ün kullandığı otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücülerinden Sultan Gül ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Feyza Şule Gül, Ayşe Uysal, Nihal Uysal, Sinem Sarıkaya, Asker Aydın, Murat Aydın ve Muhammet Deniz yaralandı. Yarılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan değişik hastanelere kaldırıldı.

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