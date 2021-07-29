Marmaris'te orman yangını son dakika görüntüler! Şehir merkezine ulaşan alevler, yürek yakan görüntüler...
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Marmaris alev aldı! Yeni görüntüler geldi | Video 29.07.2021 | 14:01
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Muğla Marmaris'te orman yangını dehşeti! SON DAKİKA görüntüleri... 29.07.2021 | 13:57
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Son dakika haberleri... Muğla'nin Marmaris ileçsinde orman yangınları şehir merkezine ulaştı! Antalya Manavgat'taki yangınların ardından 5 ilde 10 ayrı yerde yangınlar devam ediyor!