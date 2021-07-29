Video Yaşam Marmaris'teki yangın dehşetinin son dakika görüntüleri! Binalara ulaşan dev alevler kamerada

Marmaris'teki yangın dehşetinin son dakika görüntüleri! Binalara ulaşan dev alevler kamerada

Marmaris'teki yangın dehşetinin son dakika görüntüleri! Binalara ulaşan dev alevler kamerada
29.07.2021 | 15:16

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Son Dakika Haberleri... Muğla'nin Marmaris ilçesinde başlayan dev yangından yürekleri yakan görüntüler ortaya çıktı!

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