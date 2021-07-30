Orman yangını son dakika: Adana'da yaralı hayvanları suyla serinlettiler!
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Adana Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almak için ekipler 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve işçiyle müdahale etmeye devam ediyor. Bölgede 20 evin hasar gördüğü öğrenilirken yanan bazı ahırlarda küçük ve büyükbaş hayvanlar telef oldu. Yaralanan hayvanları ise bölge halkı su dökerek serinletmeye çalıştı. Hayvan sahipleri, gözyaşı döktü. Yaklaşık 400 hektar alanda etkili olan yangının söndürüldüğü zaman hasar tespit çalışmalarının başlayacağı ve zararların karşılanması için devlet yardımlarının yapılacağı öğrenildi.