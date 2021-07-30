Muğla Marmaris'teki orman yangınından son dakika görüntüleri! Yerleşim yerine 100 metre yaklaşan alevler kamerada
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Son dakika haberleri... Muğla Marmaris'te yerleşim yerlerine 100 metre kadar yaklaşan alevler kamerada!