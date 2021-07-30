Video Yaşam Muğla Marmaris'teki orman yangınından son dakika görüntüleri! Yerleşim yerine 100 metre yaklaşan alevler kamerada

Muğla Marmaris'teki orman yangınından son dakika görüntüleri! Yerleşim yerine 100 metre yaklaşan alevler kamerada

Muğla Marmaris'teki orman yangınından son dakika görüntüleri! Yerleşim yerine 100 metre yaklaşan alevler kamerada
30.07.2021 | 08:32

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Son dakika haberleri... Muğla Marmaris'te yerleşim yerlerine 100 metre kadar yaklaşan alevler kamerada!

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