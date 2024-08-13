Mersin Silifke’de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video 13.08.2024 | 16:26 Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edenler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale başlarken, bölgeye helikopter de gönderildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.