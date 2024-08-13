Video Yaşam Mersin Silifke’de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video
Mersin Silifke’de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video

Mersin Silifke’de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video

13.08.2024 | 16:26

Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edenler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale başlarken, bölgeye helikopter de gönderildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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