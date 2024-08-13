Mersin Silifke’de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video
Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edenler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale başlarken, bölgeye helikopter de gönderildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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