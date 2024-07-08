Video Yaşam Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı
Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı

Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı

08.07.2024 | 09:24

Mersin'de jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda iki ilde 5 organizatör gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmada, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 5 şüpheli tespit etti. Suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma ekipleri, elde edilen deliller sonucunda şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.


Şüpheli şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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