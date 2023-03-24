Mide botoksu sonrası hasta hayatını kaybetti! 2 doktor gözaltına alındı | Video
Tuzla’da ve İzmir’de özel hastanelerde yapılan mide botoksu ameliyatının ardından 31 hasta fenalaştı. Fenalaşan hastalardan biri olan Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova dün hayatını kaybetti. Kadının ölümünün ardından Tuzla’daki hastanenin yetkilisi olan iki doktor gözaltına alındı.
Emniyetten edinilen bilgiye göre, 3 Mart'ta Tuzla'daki hastanenin yetkilisi olan doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T. gözaltına alındı, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el koyuldu. Şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. El konulan ilaçlar gerekli inceleme için Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.
1 HASTA HAYATINI KAYBETTİ
Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetti. 25 Şubat tarihinde ameliyat olan ve 4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hisseden Korhanova ameliyat olduğu hastaneye tekrar giderek tedavi altına alındı. Korhanova bir süre sonra taburcu olmasına rağmen durumu kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı. Aylar Korhanova dün ise hayatını kaybetti. Korhanova'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Korhanova'nın yakınlarının ameliyatı yapan doktorlardan ve hastane yönetiminden şikayetçi olduğu öğrenildi.
HASTA ÖLÜNCE DOKTORLAR TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Türkmenistanlı kadının ölümünün ardından hastane yetkilisi doktorlar olan C.C.E. ve M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'taksirle öldürme' suçundan işlem başlatılan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın olay ile ilgili 11 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
03:13
7 yıl sonra su tutan Gazibey Barajı, çiftçileri sevindirdi | Video 24.03.2023 | 12:59
01:22
00:14
03:11
08:10
Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 11:48
02:48
02:11
01:18
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 gözaltı | Video 24.03.2023 | 11:17
01:54
01:19
"Kolpaçino kumarhanesi"ne operasyon: 278 kişi suçüstü yakalandı | Video 24.03.2023 | 10:51
04:51
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı | Video 24.03.2023 | 10:44
00:58
Eskişehir’deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 27 tutuklama | Video 24.03.2023 | 10:44
04:14
05:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 24.03.2023 | 10:21
00:25
01:55
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 9 'torbacı' adliyeye sevk edildi | Video 24.03.2023 | 10:07
03:17
Deprem Amanos'un zirvesindeki Şalen Kalesi'nin surlarını da yıktı | Video 24.03.2023 | 09:45
01:42
Çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği otel böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 09:41