Video Yaşam Müge Anlı canlı izle: 26 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müslüme Yağal olayında ard arda şok son dakika gelişmeleri
Müge Anlı canlı izle: 26 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müslüme Yağal olayında ard arda şok son dakika gelişmeleri

Müge Anlı canlı izle: 26 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müslüme Yağal olayında ard arda şok son dakika gelişmeleri

26.11.2021 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı canlı izle: 26 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müslüme Yağal olayında ard arda şok son dakika gelişmeleri 13:01
Müge Anlı canlı izle: 26 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müslüme Yağal olayında ard arda şok son dakika gelişmeleri 26.11.2021 | 09:56
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 00:30
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:59
Bursa’da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video 02:31
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video 26.11.2021 | 09:55
Sultangazi’de yanan gecekondunun tek odasında yaşıyorlar | Video 03:45
Sultangazi'de yanan gecekondunun tek odasında yaşıyorlar | Video 26.11.2021 | 09:47
Esenler’de aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video 02:13
Esenler'de aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video 26.11.2021 | 09:47
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 00:30
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:55
Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor | Video 04:23
Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor | Video 26.11.2021 | 09:37
Bir caddeden 13 mazgal çalan hırsızlar kamerada | Video 01:43
Bir caddeden 13 mazgal çalan hırsızlar kamerada | Video 26.11.2021 | 09:37
Sokak ortasında tartıştığı genci önce kurşun yağmuruna tuttu sonra da delilleri yok etti | Video 01:18
Sokak ortasında tartıştığı genci önce kurşun yağmuruna tuttu sonra da delilleri yok etti | Video 26.11.2021 | 09:22
Limni Gölü’nden eşsiz kar görüntüleri | Video 01:28
Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri | Video 26.11.2021 | 09:23
Beyaza bürünen Kars’tan kartpostallık görüntüler | Video 03:28
Beyaza bürünen Kars'tan kartpostallık görüntüler | Video 26.11.2021 | 09:23
E-5 Karayolu’nda feci kaza: 5 yaralı | Video 03:15
E-5 Karayolu'nda feci kaza: 5 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:21
Müslüme Yağal’ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal’ın babası çıktı 00:42
Müslüme Yağal'ın kan donduran DNA testi sonuçlarına SABAH ulaştı! Dede Hasan Yağal Müslüme Yağal'ın babası çıktı 26.11.2021 | 09:10
Kocaeli’de kauçuk fabrikasında yangın | Video 03:42
Kocaeli’de kauçuk fabrikasında yangın | Video 26.11.2021 | 09:03
SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı 01:43
SON DAKİKA: Müslüme Yağal olayında kan donduran DNA testi sonucu! 70 yaşındaki dede Hasan Yağal babası çıktı 26.11.2021 | 09:10
Adana’da birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü | Video 01:23
Adana'da birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü | Video 26.11.2021 | 09:04
Alkol parası için kendisini darbeden oğlunu bıçakladı | Video 01:22
Alkol parası için kendisini darbeden oğlunu bıçakladı | Video 26.11.2021 | 08:53
Otobüs ve tırların karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı | Video 01:15
Otobüs ve tırların karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı | Video 26.11.2021 | 09:05
Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar... 01:37
Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar... 25.11.2021 | 18:14
Yoğun bakım pişmanlar ile dolu! 01:56
Yoğun bakım pişmanlar ile dolu! 25.11.2021 | 17:17

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 kasım 2021 Cuma canlı yayınından son dakika haberleri! Müge Anlı'da da gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölümü olayında şok DNA testi sonucu. 70 yaşındaki dede Hasan Yağal, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın babası çıktı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
MÜGE ANLI 26 KASIM 2021 CUMA ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA