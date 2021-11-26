Müge Anlı canlı izle: 26 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müslüme Yağal olayında ard arda şok son dakika gelişmeleri
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Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:59
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Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video 26.11.2021 | 09:55
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Sultangazi'de yanan gecekondunun tek odasında yaşıyorlar | Video 26.11.2021 | 09:47
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Esenler'de aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video 26.11.2021 | 09:47
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Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:55
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Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor | Video 26.11.2021 | 09:37
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Bir caddeden 13 mazgal çalan hırsızlar kamerada | Video 26.11.2021 | 09:37
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Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri | Video 26.11.2021 | 09:23
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Beyaza bürünen Kars'tan kartpostallık görüntüler | Video 26.11.2021 | 09:23
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E-5 Karayolu'nda feci kaza: 5 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:21
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Kocaeli’de kauçuk fabrikasında yangın | Video 26.11.2021 | 09:03
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Adana'da birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü | Video 26.11.2021 | 09:04
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Alkol parası için kendisini darbeden oğlunu bıçakladı | Video 26.11.2021 | 08:53
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Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar... 25.11.2021 | 18:14
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Yoğun bakım pişmanlar ile dolu! 25.11.2021 | 17:17
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 kasım 2021 Cuma canlı yayınından son dakika haberleri! Müge Anlı'da da gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölümü olayında şok DNA testi sonucu. 70 yaşındaki dede Hasan Yağal, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın babası çıktı...
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