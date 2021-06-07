Video Yaşam Müge Anlı 7 Haziran 2021 Tamamı Tek Parça izle! "Başın beladan kurtulmaz" Müge Anlı'dan canlı yayında uyarı!

Müge Anlı 7 Haziran 2021 Tamamı Tek Parça izle! "Başın beladan kurtulmaz" Müge Anlı'dan canlı yayında uyarı!

Müge Anlı 7 Haziran 2021 Tamamı Tek Parça izle!
07.06.2021 | 10:19

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Haziran 2021 Pazartesi canlı ayayınında MÜge Anlı'dan uyarı: 'Başın beladan kurtulmaz'

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MÜGE ANLI 7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TAMAMI TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müge Anlı'da son dakika! 'Adamı öldürmüş' Müge Anlı'da cinayet sarmalında flaş gelişme: Polis evlerinden aldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Haziran 2021, Pazartesi

Gizem ve annesi yayının ardından buluştu. Müge Anlı, Sakarya İl Emniyet Müdürü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Hülya Hanım kızının neşesinin gayet yerinde olduğunu dile getirirken Gamze, evden kaçma konusunu konuşmadıklarını, daha çok kafa dağıtmak için film vs. izlediklerini söyledi ve kız kardeşinin işe girmek istediğini, bulunduğu çay ocağında da işe girmiş olduğunu belirtti.

Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızın babasına canlı yayında büyük şok! Evli iki çocuk babası adam...

Kayseri Emniyeti'nden kayıp çiftle ilgili operasyon. Müge Anlı, Cuma günü yayın sonrası yeğen Yusuf'un Kayseri'ye giderek ifadeler verdiğini, annesi için çok endişeli olduğunu söyledi ve bu sabah Kayseri'den düğmeye basıldığını söyledi. Müge Anlı, Amca Yusuf Bey ve eşi Necla Hanım'ın bir de oğulları Bedirhan Bey'in gözaltına alındığını açıkladıktan sonra birçok cinayet duyduklarını, demek ki insanlar bir suç işledikten sonra ceza almayınca cesaretleniyor olduklarını dile getirdi.

Müge Anlı, 18 yaşındaki Kübra Kalır, 5 Haziran'da Ümraniye'den bakkala çıkıyorum diye evden çıktığını, haber alınamadığını söyledi. Evli ve çocuklu adamla kaçmıştı, üç gündür kayıp olan Kübra bulundu. Kübra, iyi olduğunu, olması gereken yerde olduğunu ve gelmek istemediğini söylerken Aysun Hanım, kızının kendisine nasıl böyle şeyler söylediğine inanmadığını dile getirdi. Kübra evden çıkarken dondurma almaya çıkıyorum dediğini zira başka türlü ailesinin izin vermeyeceğini vurgulayarak Maşallah Bey'in boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Yaşar Bey ise bağırarak kızının geri geleceğini, herkesin yuvası olduğunun altını çizdi ve Maşallah Bey'in yüzüne baka baka kızını ayarladığını belirtti. 15 yaşındaki anne 7 aylık bebeğiyle kayıplara karıştı. 15 yaşındaki Ümmügülsüm bulundu, canlı yayında…

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