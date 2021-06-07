Müge Anlı'da son dakika! 'Adamı öldürmüş' Müge Anlı'da cinayet sarmalında flaş gelişme: Polis evlerinden aldı

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; esrarengiz Yusuf Turhan ve eşi cinayet açıklamalarında son dakika! Müge Anlı'dan Kayseri Emniyeti'nin operasyonu ile ilgili flaş duyuru: 'Düğmeye basıldı... Evlerinden alındılar'