Müge Anlı, Elmalı Davası üzerine açıklamalarda bulundu | Video

Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.