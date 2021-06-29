Müge Anlı, Elmalı Davası üzerine açıklamalarda bulundu | Video
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Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.