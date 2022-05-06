Video Yaşam Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'da buluştu | Video
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'da buluştu | Video

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'da buluştu | Video

06.05.2022 | 14:03

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Kayıp kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için Ankara'dan İstanbul'a gelen Yılmaz ailesi Atv canlı yayınında milyonları ekran başına kilitledi. 3 çocuk annesi Saffet'i bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Önce hırsızların kurbanı oldular sonra baba Ali Yılmaz da kayboldu. Müge Anlı müjdeli haberi verdi. Hem baba hem de kızı bulundu. Birbirlerlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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Kayıp kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için Ankara'dan İstanbul'a gelen Yılmaz ailesi Atv canlı yayınında milyonları ekran başına kilitledi. 3 çocuk annesi Saffet'i bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Önce hırsızların kurbanı oldular sonra baba Ali Yılmaz da kayboldu. Müge Anlı müjdeli haberi verdi. Hem baba hem de kızı bulundu. Birbirlerlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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