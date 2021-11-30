Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Cinayet şüphelisi arkadaşının evinde yakalandı! | Video
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ATV’nin ve Türkiye’nin sevilen programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’de bugün Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yaşanan bir son dakika gelişmesi herkesi şaşırttı. Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinin şüphelisi arkadaşının evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adana’da evin bahçesinde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç kadının katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. Operasyonla yakalandı. İşte ayrıntılar!