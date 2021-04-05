Müge Anlı'da ikiz kardeşler Büşra ve Beyza hiç görmediği ailelerini arıyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Büşra ve Beyza isimli ikiz kız kardeşleri hiç görmedikleri ailelerini arıyor! 1990'da Ankara'da Dr. Hikmet Uludamar'ın muayenehanesinde evlatlık alınan Büşra ve Beyza, ailelerini arıyor. Annelerinin Çankırı Yapraklı'ya bağlı Davutlar köyünden Mahi ya da Perihan olduğunu biliyorlar...